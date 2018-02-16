На Украине потребовали от РФ отремонтировать суда из Крыма‍ перед возвращением

Украинский экс-министр обороны генерал-полковник Михаил Коваль во время слушаний по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича обвинил Россию в «пиратском захвате» кораблей в Крыму. Об этом сообщает «112 Украина».

Он предложил затребовать военную технику в международном суде в Гааге. Коваль заявил, что Москва «раздербанила» корабли и должна за это ответить.

«Через суд отдадут — отремонтированные, в таком состоянии, в котором захватили. И не иначе», — подчеркнул Коваль.

Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев заявил РИА Новости, что российские моряки корабли не ломали.

«Экипажи с кораблей ушли сами, никто их силой не удерживал. Если корабли были брошены, то надо поблагодарить командование Черноморского флота за то, что в одном месте их собрали в Севастополе и не отдают на разграбление», — заявил Валуев. Он подчеркнул, что с момента добровольного ухода украинских моряков корабли охранялись Россией, несмотря на отсутствие соответствующего договора.

Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил RT, что заявления украинской стороны его совершенно не удивляют.

«Они могли бы попросить, чтобы мы им луну с неба достали. Понятно, что это невозможно. Украинским политикам прежде всего нужно подходить реально к тем вещам, которые происходят в Крыму. Им нужно оценить жест доброй воли нашего президента по поводу передачи их металлолома. Конечно, никто их корабли не "дербанил"», — сказал он.

Напомним, 11 января президент РФ Владимир Путин ранее предложил передать Украине десятки военных кораблей, самолетов и бронетехники, которые находятся в Крыму. 22 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин расценил российскую инициативу как трюк, заявив, что Киев не получал подобного обращения от Москвы.