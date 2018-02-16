«ВКонтакте» объяснила сбой аварией в дата-центре

Сбой в работе соцсети «ВКонтакте» произошел из-за аварии в дата-центре.

«Произошла серьезная авария в энергосистеме одного из дата-центров. Устраняем проблемы и восстанавливаем доступ к сервисам», — говорится в сообщении пресс-службы компании в твиттере.

Сбой произошел около 16:00 мск. Проблемы коснулись как десктопной, так и мобильных версий социальной сети.

К 17:00 мск сервис вновь начал работать.