16 февраля 2018, 17:25
«ВКонтакте» объяснила сбой аварией в дата-центре
Сбой в работе соцсети «ВКонтакте» произошел из-за аварии в дата-центре.
«Произошла серьезная авария в энергосистеме одного из дата-центров. Устраняем проблемы и восстанавливаем доступ к сервисам», — говорится в сообщении пресс-службы компании в твиттере.
Сбой произошел около 16:00 мск. Проблемы коснулись как десктопной, так и мобильных версий социальной сети.
К 17:00 мск сервис вновь начал работать.
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