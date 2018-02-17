В аэропортах Москвы задержали и отменили 35 рейсов

В московских аэропортах утром 16 февраля задержано и отменено 35 рейсов: в Домодедово — восемь задержано и 13 отменено, во Внуково — задержаны пять вылетов, в Шереметьево — девять, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание» на 09:36 мск.

Сегодня, по данным Гидрометцентра, в российской столице будет стремительно теплеть, и днем температура воздуха поднимется до 2-4 градусов мороза. При этом сохранится облачность и пройдет снег — местами небольшой, кое-где умеренный. Обильного снегопада, как в первые дни месяца, не ожидается.

«Снег будет обычный, сегодня выпадет 2,5 миллиметра и завтра 2,5 миллиметра, в общей сложности 5 миллиметров, это 14% месячной нормы. …Никаких экстремальных заносов не будет, это обычный снег без каких-либо последствий», — заверил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Однако столичная мэрия подготовилась к уборке 10-12 сантиметров снега (именно такой прирост, по данным властей Москвы, ожидается в ближайшие дни). Заместитель мэра столицы Петр Бирюков напомнил, что существуют нормативы уборки снега, согласно которым 10 сантиметров осадков убираются за три дня, на каждые дополнительные 5 сантиметров добавляется еще день, передает Gismeteo.

В прошлое воскресенье, 11 февраля, в аэропортах московского авиаузла было задержано более 40 рейсов. Как пояснял РБК руководитель пресс-службы Домодедово Александр Власов, небольшие задержки обусловлены проведением противообледенительной обработки самолетов и расчистки рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос с помощью спецтехники.