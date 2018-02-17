После смерти ребенка в детсаду Новой Москвы завели второе дело

Следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело по факту смерти трехлетней девочки в детском саду в Новой Москве. По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, дело заведено по статье «халатность» (ст. 293 УК РФ). Ранее было возбуждено дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ — о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял оба дела на личный контроль и поручил в оперативном режиме докладывать ему о ходе расследования, говорится в сообщении пресс-службы СКР. По словам руководителя ведомства, будет тщательным образом проверена опубликованная в СМИ информация о том, что ребенок долгое время находился на улице без присмотра взрослых. Необходимо «установить все причины случившейся трагедии и привлечь к ответственности виновных лиц, проявивших равнодушие и непрофессионализм», добавил глава СКР, назвав случившееся «вопиющим фактом безразличия, бесчеловечности, беспечности, которые привели к трагедии».

Следователи установили, что утром 16 февраля девочка 2014 года рождения была найдена лежащей на снегу в бессознательном состоянии на месте прогулки младшей группы детсада, которая проходила несколькими часами ранее в сопровождении воспитательницы и нянечки. Отсутствие ребенка заметили по возвращении с прогулки и начали поиски. Обнаружив пропавшую девочку, сотрудники дошкольного учреждения сразу же вызвали скорую помощь, и медики, прибыв на место, констатировали смерть ребенка.

В ходе следствия по делу о гибели девочки сотрудники СКР «проверили соблюдение работниками учреждения мер по обеспечению безопасности детей на территории садика, в том числе во время детских прогулок с малышами», «устанавливают соблюдение сотрудниками, работающими с малолетними детьми, своих обязанностей и проверяют их на соответствие профессиональной квалификации».

Напомним, куратор образовательных организаций Троицкого и Новомосковских округов Москвы Павел Карпов заверил СМИ, что информация о забытой воспитателями на прогулке девочке из детсада №2120 не соответствует действительности. Сославшись на слова директора дошкольного учреждения Аллы Шурухиной, он сообщил, что ребенку стало плохо во время прогулки, и сразу после этого «была вызвана скорая помощь и оказаны первичные реанимационные действия», которые не дали результата.