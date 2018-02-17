Американский фигурист первым в мире сделал шесть четверных прыжков

Фигурист из США Нэтан Чен, участвуя в олимпийских соревнованиях по мужскому одиночному катанию, впервые за всю историю этого вида спорта включил в одну программу шесть четверных прыжков — но при этом не попал на пьедестал Олимпиады-2018.

Чен сделал в произвольной программе четверные лутцы, сальхов, а также два флипа и два тулупа в каскадах, набрав 215,08 балла и став лидером этой части соревнования, передает РБК.

Американец стал бы чемпионом, если бы не грубые ошибки, из-за которых он был лишь на 17-м месте после короткой программы. Соответственно, в итоге он сумел занять только пятое место.

«Короткая программа стала катастрофой, я оказался очень низко в общем зачете — наверное, ниже, чем когда-либо. И это позволило мне совершенно не думать о результате в произвольной программе и полностью сосредоточиться на получении удовольствия от катания», — цитирует Чена Reuters.

Рекорд по баллам за произвольную программу фигурист из США тоже не побил — он принадлежит нынешнему чемпиону, японцу Юдзуру Ханю, который в сезоне 2015/2016 годов набрал 223,20 балла (он же является рекордсменом в короткой программе (112,72 балла) и по общей сумме по итогам соревнования (330,43 балла). В Пхёнчхане Ханю откатал короткую программу вторым, но по сумме баллов все равно обошел остальных.

Россия в мужском одиночном фигурном катании выше седьмого места подняться не смогла: его занял Дмитрий Алиев, а следующим — на восьмой строчке — оказался Михаил Коляда.