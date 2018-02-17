Danone подала в суд на Россельхознадзор за выводы об антибиотиках

Французская компания-производитель молочной продукции Danone подала в суд на Россельхознадзор, оспаривая итоги проведенной надзорным ведомством в декабре 2017 года проверки ее российского молочного комбината, в ходе которой в молоке «Простоквашино» были найдены антибиотики.

Истец просит суд признать результаты проверки недействительными, поскольку при ее проведении, как считает Danone, имели место грубые нарушения.

Филиал АО «Данон Россия» — молочный комбинат «Волгоградский» подал соответствующий иск в Арбитражный суд Волгоградской области, ответчиком в нем значится территориальное управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республике Калмыкия, уточняет РБК со ссылкой на регионального вице-президента по корпоративным отношениям российского офиса Danone Марину Балабанову. По ее словам, скоро последует еще один иск к тому же ответчику — о распространении ложной информации.

Россельхознадзор по итогам прошлого года обвинил в использовании антибиотиков тетрациклиновой группы двух транснациональных производителей молочной продукции — Danone и PepsiCo. Danone ответила обвинением в грубых нарушениях при отборе проверяющими проб молока, после чего отказалась признать результаты проведенного специалистами российского надзорного ведомства исследования.

В Россельхознадзоре тогда заявили, что не сомневаются в результатах проверки и собираются подать на Danone в суд иски «о защите деловой репутации и распространении недостоверной информации о безопасности продукции, которая ставит под угрозу здоровье россиян».

В январе представитель Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила о намерении добиваться возбуждения уголовного дела против руководства PepsiCo по обвинению в сознательном использовании сырого молока с добавлением антибиотиков при изготовлении сыра «Ламбер». Наличие антибиотиков было выявлено специалистами ведомства при проверке принадлежащего компании Рубцовского молочного завода, которому впоследствии запретили поставлять продукцию в страны ЕАЭС.