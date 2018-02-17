ФИФА сняла с российских футболистов подозрения в допинге

На сайте Международной федерации футбола (ФИФА) появился отчет о результатах допинг-проб 23 игроков российской футбольной сборной с чемпионатов Европы 2012 и 2014 годов, Евро-2016 и Кубка конфедераций 2017 года.

Все пробы дали отрицательный результат — в том числе и при повторной проверке, проведенной Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Анализ проб проводился в лозаннских лабораториях Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Напомним, прошлым летом британская газета Daily Mail писала о проводимом ФИФА расследовании по подозрению в приеме допинга 34 российскими футболистами, включая участников чемпионата мира по футболу 2014 года.

Предполагалось, что источником информации о якобы принимавших допинг игроках стал информатор WADA — бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Он утверждал, что вместе с другими доказательствами употребления запрещенных препаратов российскими спортсменами вывез в США некую «информацию» об участии футболистов в «государственной допинг-программе».