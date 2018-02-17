Встреча «нормандской четверки» в Мюнхене окончательно сорвалась

Встреча глав МИД стран «нормандской четверки» — Украины, России, Франции и Германии, которые уже с ноября 2016 года не собирались для обсуждения урегулирования конфликта в Донбассе, — должна была состояться на полях Международной конференции по безопасности в Мюнхене, но сорвалась, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, причиной срыва стало срочное возвращение в Берлин главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, который улетел в столицу Германии сегодня утром. Предварительно планировалось, что министры стран «четверки» встретятся в пятницу вечером, но до последнего момента не было известно, состоится ли встреча.

Теперь уже очевидно, что в формате «нормандской четверки» никаких переговоров в Мюнхене не будет. Сегодня представляющий на конференции Россию глава МИД РФ Сергей Лавров выступит с речью, проведет ряд двусторонних переговоров и отправится в Москву ближе к вечеру.

По словам Лаврова, они с украинским коллегой Павлом Климкиным «подробно очень все обсудили». «Поэтому я даже не знаю, собираться, не собираться. Если немцы будут готовы, то мы тоже готовы», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства журналистам.