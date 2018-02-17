МИД Германии призвал к постепенному снятию санкций с России

Глава внешнеполитического ведомства Германии Зигмар Габриэль, выступая на Мюхенской конференции, заявил, что антироссийские санкции могут постепенно ослабляться после того, как миротворческая миссия ООН начнет свою работу в Донбассе, передает Reuters.

По словам Габриэля, ввод миротворцев на восток Украины должен способствовать реализации планов по «устойчивому прекращению огня» в зоне вооруженного конфликта. Однако настаивать на полном выполнении минских соглашений перед частичным снятием санкций с России глава МИД Германии считает «нереалистичным».

Предложенный российской стороной план ввода миротворцев в Донбасс немецкий министр назвал «одной из немногих реалистичных возможностей» для урегулирования конфликта, признав при этом наличие «фундаментальных противоречий» по этому плану.

Отметим, что в сентябре Габриэль уже делал подобное заявление, назвав «абсолютно нереалистичным» выдвинутое официально условие стопроцентного снятия санкций с России — «100% мира» на востоке Украины.

Глава МИД Германии подчеркнул, что санкции должны сниматься постепенно, параллельно с мирным процессом в регионе, и привел в пример достижение перемирия в Донбассе как повод для ослабления ограничительных мер в отношении РФ.