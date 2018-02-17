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17 февраля 2018, 14:01
Германия Россия санкции Украина

МИД Германии призвал к постепенному снятию санкций с России

Зигмар Габриэль
Зигмар Габриэль

Глава внешнеполитического ведомства Германии Зигмар Габриэль, выступая на Мюхенской конференции, заявил, что антироссийские санкции могут постепенно ослабляться после того, как миротворческая миссия ООН начнет свою работу в Донбассе, передает Reuters.

По словам Габриэля, ввод миротворцев на восток Украины должен способствовать реализации планов по «устойчивому прекращению огня» в зоне вооруженного конфликта. Однако настаивать на полном выполнении минских соглашений перед частичным снятием санкций с России глава МИД Германии считает «нереалистичным».

Предложенный российской стороной план ввода миротворцев в Донбасс немецкий министр назвал «одной из немногих реалистичных возможностей» для урегулирования конфликта, признав при этом наличие «фундаментальных противоречий» по этому плану.

Отметим, что в сентябре Габриэль уже делал подобное заявление, назвав «абсолютно нереалистичным» выдвинутое официально условие стопроцентного снятия санкций с России — «100% мира» на востоке Украины.

Глава МИД Германии подчеркнул, что санкции должны сниматься постепенно, параллельно с мирным процессом в регионе, и привел в пример достижение перемирия в Донбассе как повод для ослабления ограничительных мер в отношении РФ.

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