Чемпион сочинских Игр завоевал золото Олимпиады-2018 в одиночном катании

Золотым медалистом Олимпийских игр в одиночном фигурном катании среди мужчин с 317,85 балла стал японский фигурист Юдзуру Ханю — чемпион сочинской Олимпиады-2014, который был вторым по итогам произвольной программы, но удержал лидерство по итоговой сумме баллов, передает РБК.

«Сейчас не нахожу слов, меня переполняют эмоции. Я просто рад своему прокату, тому, как упорно тренировался, и всем остальным. Это лучший день в моей спортивной карьере. Мои слезы идут от чистого сердца. Мне в голову приходит только одно слово — счастье», — цитирует интервью Ханю Олимпийскому телеканалу издание «Чемпионат».

Его соотечественник Шома Уно взял олимпийское серебро, набрав 306,90 балла, — при том что в произвольной и короткой программах был лишь третьим. Брозна ушла в Испанию — ее завоевал Хавьер Фернандес, набравший 305,24 балла.

Фигуристы из России не смогли пробиться выше седьмого места (его занял 18-летний Дмитрий Алиев, допустивший несколько грубых ошибок в произвольной программе и показавший в ней 13-й результат — хотя в короткой программе он был пятым).

На южнокорейской Олимпиаде у россиян пока только одна медаль по фигурному катанию — в командном зачете, где они заняли второе место, уступив канадцам.