В Мексике вертолет с чиновниками раздавил бежавших от землетрясения людей

Трагедия произошла в штате Оахака на юге Мексики, где рухнул вертолет «Черный ястреб» с высокопоставленными чиновниками, которые прилетели оценивать ущерб от произошедшего ранее землетрясения, — министром внутренних дел и губернатором штата.

Сами чиновники, находившиеся на борту, при крушении выжили и даже не получили серьезных травм, но воздушная машина раздавила 13 человек. Они разбили лагерь под открытым небом, опасаясь находиться в помещении из-за риска возобновления подземных толчков. Пять женщин, четверо мужчин и трое детей погибли на месте, один раненый впоследствии скончался в больнице, госпитализированы 15 человек, сообщила пресс-служба прокуратуры Оахаки.

В заявлении минобороны Мексики говорится, что вертолет BlackHawk потерпел крушение при приземлении в Сантьяго Джамилтепеке, примерно в 20 км от города Пинотепа-Насьональ (очаг землетрясения располагался в 11 км от этого населенного пункта). По словам находившегося на борту журналиста Хорхе Моралеса, пилот потерял управление, когда с земли при посадке начали подниматься клубы пыли. «Ничего не было видно, земля скрылась в этом пыльном вихре, и вертолет сел — вроде бы сел, а потом оказалось, что он угодил на стоявшие там машины. Я только услышал звук скрежета по железу», — рассказал репортер. МВД и оборонное ведомство Мексики выразили глубочайшее сожаление по поводу гибели людей.

Опасения жителей Оахаки, выбравшихся из домов под открытое небо, возникли неслучайно: после «основного» землетрясения, магнитуда которого достигала 7,2, было зарегистрировано по меньшей мере 255 повторных подземных толчков. В столице страны Мехико пострадавших нет, но многие районы остались без электричества, и правительство направило туда свыше 18 тысяч полицейских для обеспечения безопасности.