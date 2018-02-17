Российские хоккеистки впервые вышли в полуфинал Олимпиады

Женская сборная РФ по хоккею впервые в своей истории вышла в полуфинал Олимпийских игр, где ей предстоит встретиться с командой из Канады. Четвертьфинальный этап закончился для россиянок победой над швейцарскими хоккеистками со счетом 6:2 — и это при том, что все три матча в своей группе команда проиграла.

В ходе состоявшейся сегодня четвертьфинальной встречи шайбы забросили Анна Шохина (8-я и 54-я минуты), Виктория Кулишова (34), Лиана Ганеева (39), Елена Дергачева (48) и Ольга Сосина (60), в швейцарской команде — Алина Мюллер (21) и Лара Шталдер (32), передает РИА Новости.

«С первых минут матча бросилось в глаза, как отличается наш сегодняшний соперник от предыдущих. Хоть швейцарки и действовали агрессивно, но периодически теряли шайбу и допускали ошибки», — пишет «Чемпионат». По мнению издания, главной ошибкой россиянок было, как и на групповом этапе, «огромное количество удалений», из-за которого сборная постоянно проваливалась — причем именно во вторых периодах матчей. «Постоянно действуя в меньшинстве, матч не выиграть», — констатирует автор статьи.

Команда РФ уже встречалась со швейцарской — в четвертьфинале сочинской Олимпиады 2014 года — и проиграла вчистую (0:2), так что сегодняшний матч стал в своем роде реваншем.

Канаду, с которой теперь предстоит встретиться россиянкам, все эксперты называют непобедимой — впрочем, своего личного рекорда сборная РФ уже достигла.