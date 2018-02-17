Российские хоккеисты «всухую» обыграли американцев на ОИ-2018

Заключительная игра в группе «В» между мужскими хоккейными командами из России и США завершилась со счетом 4:0 в пользу россиян. По ее итогам российская команда занимает в своей группе первое место, передает ТАСС.

Тренер сборной РФ Олег Знарок не вносил никаких изменений в состав по сравнению с предыдущим матчем, в котором она со счетом 8:2 разгромила Словению.

В матче против американцев «в начале периода игра была несколько сумбурной в исполнении обеих команд», отмечают «Вести». Потом преимущество перешло к россиянам, которые активно атаковали ворота соперника и защищавшего их Райана Запольски.

Счет открыл Николай Прохоркин примерно в середине первой двадцатиминутки, а в начале второго периода оформил дубль. Третий гол забил Илья Ковальчук, ему же принадлежит дубль в начале третьей двадцатиминутки, после чего счет достиг 4:0. Вратарь россиян Василий Кошечкин за игру не пропустил ни одной шайбы — впервые на этой Олимпиаде.

«Вторую игру хорошо играли, эту тоже. Солидная команда, видно это сейчас, заряженная. И вратарь сегодня хорош у нас! Мы достойно сыграли сегодня, тем более соперник не слабый. Мозякина, Ковальчука, да всю команду давайте отметим сегодня. Очень важный для нас матч», — прокомментировал игру президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.