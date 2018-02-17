Лавров рассказал о начале тяжб с США из-за дипсобственности

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил о запуске судебных разбирательств, целью которых является решение вопроса с дипломатической собственностью РФ в Соединенных Штатах, передает Euronews.

Говоря о том, что за год с лишним, пока президентом США является Дональд Трамп, российско-американские отношения «в известной степени ухудшились», Лавров пояснил, что «отъем, рейдерский захват нашей дипломатической собственности, что противоречит не только Венским конвенциям, но и всем принципам, на которых зиждется американская конституция и общество, — частная собственность священна».

По словам главы российского МИДа, это положение было попрано Вашингтоном, поэтому РФ инициировала судебные иски.

Напомним, скандал вокруг дипломатических объектов РФ в США разгорелся прошлой осенью, когда в ответ на требование Москвы уравнять численность сотрудников дипмиссий обеих сторон (то есть фактически сократить работающий в России американский дипломатический персонал) госдепартамент потребовал закрыть генеральное консульство РФ в Сан-Франциско и российские торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке.