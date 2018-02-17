Максим Орешкин первым из министров встретился с финалистами «Лидеров России»

Глава российского министерства экономического развития Максим Орешкин первым из членов правительства РФ встретился с восемью финалистами конкурса «Лидеры России» — директором по развитию HR-экспертизы «Хоум Кредит Банка» Татьяной Дьяконовой, вице-губернатором Самарской области Александром Кобенко, управляющим директором холдинговой компании «Инвест АГ» Сергеем Лудиным, замдиректора SAP LLC Алексеем Петуниным, членом совета директоров Colliers International Group Inc. Владимиром Сергуниным, зампредседателя правления АО «Тройка-Д Банк» Ильей Торосовым, гендиректором АНО «Центр кластерного развития Челябинской области» Ольгой Углевой и зампредом правительства Удмуртии Михаилом Хомичем — в рамках обещанной им по условиям программы наставничества.

«Этот проект позволяет талантливым людям найти новое применение – на государственной службе или в бизнесе», — цитирует Орешкина газета «Взгляд». По его словам, наставники «Лидеров России» должны помогать им в дальнейшем развитии и показывать траекторию движения, делиться опытом и помочь с независимой оценкой.

Глава минэкономразвития считает, что главное — оценить не достижения финалистов конкурса, а их потенциал. «30-50 лет назад экономика зависела от техники и оборудования. Для современной экономики главное – люди. Поэтому создание условий для самореализации людей будет двигать экономику вперед», – пояснил Максим Орешкин.

Непосредственно наставником он станет не для всех финалистов — лишь для некоторых, и кому-то из них впоследствии будет предложена работа в системе министерства экономического развития. Помимо победителей «Лидеров России» на сегодняшней встрече присутствовали пятеро финалистов конкурса «Лидеры Минэк», который проводится для выявления наиболее проактивных и эффективных сотрудников ведомства.

Первая наставническая встреча Максима Орешкина с финалистами обоих конкурсов была посвящена обсуждению актуальных экономических проблем, решением которых занимается возглавляемое Орешкиным ведомство.

«Для России наступает важный этап. Закончился этап адаптации экономики к низким ценам на нефть. Начинается новый долгосрочный этап развития страны, и для того, чтобы это развитие было эффективным, нам нужны изменения, нужен потенциал, нужны люди», – подчеркнул министр.