На «Пионер» составили три новых протокола за показ «Смерти Сталина»

В отношении столичного кинотеатра «Пионер», который недавно «отметился» показом скандальной комедии «Смерть Сталина» без прокатного удостоверения, составлено три новых протокола о нарушении ч. 1 ст. 14.58 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Все они, судя по базе дел мировых судов Москвы, приняты к рассмотрению. Первое заседание мирового суда по ним назначено на 22 февраля.

Каждое из нарушений касается демонстрации кинофильма без прокатного удостоверения и предусматривает наказание в виде штрафа в размере 50-100 тысяч рублей. В общей сложности за демонстрацию фильма «Смерть Сталина» в кинотеатре «Пионер» без прокатного удостоверения министерство культуры составило уже пять протоколов, передает РБК. Некоторые показы ведомство трактует как повторные нарушения — а это влечет за собой уже более серьезные последствия: штраф в размере 100-200 тыс. рублей или приостановку деятельности организации на 90 дней.

Пятый протокол, как ранее уточнял управляющий партнер представляющего интересы «Пионера» адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай, «отнесли к показу фильма, которого не было», — сеансу «Смерти Сталина» 3 февраля, отмененному и не состоявшемуся. Однако министерство культуры считает, что показ имел место, поскольку на него заранее продали 16 билетов.

15 февраля в минкульте состоялась встреча между сотрудниками ведомства и представителями кинотеатра, в ходе которой первые передали последним все пять протоколов. Днем ранее министерство отозвало из мирового суда иск к «Пионеру», а еще за день — 13 февраля — суд оштрафовал кинотеатр на 80 тыс. рублей за показ без прокатного удостоверения другой ленты про Сталина — «Диван Сталина».

Прокатное удостоверение «Смерти Сталина» было отозвано 23 января на фоне скандала, разразившегося после просмотра комедии Общественным советом при минкульте, который выявил в фильме «материалы, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством».

Кинокартины, не имеющие прокатного удостоверения, разрешены к публичной демонстрации только в рамках программы фестивалей. Тем не менее 25 и 26 января принадлежащий Александру Мамуту «Пионер» показывал «Смерть Сталина», ссылаясь на то, что информация об отзыве лицензии не была передана кинотеатру официальным путем.