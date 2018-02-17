Порошенко призвал ввести всемирный запрет на российский флаг
Украинский лидер Петр Порошенко призвал запретить российский флаг повсеместно, заявив, что он «не должен развеваться нигде». По словам президента Украины, запрет на демонстрацию триколора на проходящей в Южной Корее зимней Олимпиаде обусловлен тем, что в политике Москвы «нет места честной игре».
«Я бы сказал даже больше: российский флаг не должен развеваться нигде, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы», — цитирует выступление Порошенко на Мюнхенской конференции его пресс-служба.
Президент Украины обвинил Москву в ведении «гибридной войны», которая постепенно расширяется до мирового масштаба и имеет целью «уничтожить» единство и демократию. «Кремль не знает границ в своих скрытых намерениях», — предупредил Порошенко участников конференции, призвав весь мир «противостоять» попыткам Кремля «сломать единство и разрушить демократию».
Украинский лидер считает, что Европе пора доказать свою победу над «шантажом и агрессией», проявив себя как «место мира, стабильности и сотрудничества», чьи «универсальные ценности должны уважать все».