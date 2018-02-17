МИД РФ высмеял призыв Порошенко к запрету российского флага

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко, который в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции призвал к повсеместному запрету государственного флага РФ.

«В Мюнхене Порошенко безлюдному залу показал флаг ЕС. Он вообще никуда с пустыми руками не ездит. То с паспортами, то с куском автобуса — как коммивояжер», — написала Захарова в Facebook, прикрепив к своему сообщению фотографии президента Украины с различных международных мероприятий, участникам которых он с трибуны демонстрировал различные предметы.

По случаю представитель МИД РФ процитировала слова песни лоточницы из фильма «Гардемарины»:

Умным родиться — нехитрый секрет.

Мужеский ум — либо есть, либо нет.

Напомним, Порошенко связал запрет на демонстрацию российского триколора на южнокорейской Олимпиаде с тем, что в политике Кремля «нет места честной игре», и обвинил РФ в попытке расширить «гибридную войну» до масштабов мировой, чтобы «сломать единство и разрушить демократию».

По словам президента Украины, «российский флаг не должен развеваться нигде, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы». Поэтому Порошенко призвал Европу продемонстрировать свои достижения в борьбе с «шантажом и агрессией», защитив от российских «посягательств» свой статус «места мира, стабильности и сотрудничества», чьи «универсальные ценности должны уважать все».