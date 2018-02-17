Россиянки выиграли олимпийскую бронзу в лыжной эстафете 4x5 км

Российские лыжницы Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская заняли третье место в эстафете на южнокорейской Олимпиаде, уступив командам Норвегии и Швеции, которые взяли соответственно золотую и серебряную медали.

Таким образом, в медальной «копилке» России появилась еще одна бронзовая медаль, передает «Чемпионат».

Норвежская команда — Ингвильд Флугстад Эстберг, Астрид Якобсен, Рагниль Хага и Марит Бьорген — пришли к финишу с результатом 51 минута 24,3 секунды.

Шведки — Анна Хог, Шарлотт Калла, Эбба Андерсон, Стина Нильссон — отстали от победительниц на 2 секунды, а россиянки — на 43,3 секунды. Четвертыми финишировали финские лыжницы.