СКР опроверг смерть девочки от переохлаждения в детсаду Новой Москвы

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что в ходе расследования двух уголовных дел, возбужденных по факту смерти трехлетней девочки после прогулки в одном из детсадов Новой Москвы, удалось установить все обстоятельства ЧП.

«Опытными судебными медицинскими экспертами проведено судебно-медицинское исследование. Признаков переохлаждения организма, внутренних или внешних травм у ребенка не обнаружено. Предварительная причина смерти ребенка — сердечная дисфункция», — приводит слова Петренко пресс-служба СКР.

Представитель следственного ведомства напомнила, что информация о переохлаждении как причине смерти девочки, якобы оставленной воспитателями на морозе без присмотра, появилась в СМИ без ссылки на официальные источники и не соответствует действительности.

Допросы сотрудников и руководителей детского сада позволили следователям установить, что «прогулка детей производилась в соответствии с предусмотренными нормами». В ходе этой прогулки у девочки «произошел приступ», и она «незамедлительно была перемещена в помещение, где также присутствовала медсестра, и весь персонал ожидал прибытия скорой помощи», оказывая ребенку первую помощь.

По словам Петренко, в настоящее время следователи предпринимают меры для получения полной информации о состояния здоровья скончавшейся воспитанницы дошкольного учреждения. Кроме того, проводится проверка действий сотрудников детсада на соответствие предусмотренным в этом случае нормам.

Напомним, ранее стало известно, что глава СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования обоих возбужденных по факту смерти девочки уголовных дел — по статьям «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» и «Халатность» (ч. 2 ст. 109 и ст. 293 УК РФ).