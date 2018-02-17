Московские сугробы выросли вдвое выше февральской нормы

К середине февраля высота московских сугробов вдвое превысила норму и достигла 70 сантиметров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков.

«С 3 февраля, помимо 47 сантиметров снега, которые выпали в течение двух дней рекордного снегопада, мы получили еще примерно около 20 сантиметров. Нетрудно посчитать, что это около 70 сантиметров в феврале при норме в 36 сантиметров. При годовой норме снега примерно 1,5 метра в Москве на сегодняшний день выпало порядка 1,9 метра», — цитирует Бирюкова агентство «Москва».

Заммэра сообщил, что столичные улицы ежедневно убирают около 14,5 тысячи единиц техники, вывозя до 1,5 млн кубометров снега, однако — хотя все дороги по указанию мэра Москвы Сергея Собянина расчищены, — останавливать работу нельзя, поскольку снег продолжает идти.

«Мы ждем до понедельника еще сантиметров шесть-семь, а в отдельных местах до 10 сантиметров», — предупредил Бирюков.

По его словам, в городе остаются и проблемные места по уборке от снега, например, Восточный, Северо-Восточный, Северо-Западный округа, где в работах задействованы силы инженерных компаний города.

«По этим территориям приняты и кадровые решения. Ряд руководителей отстранены от своих должностей, получили взыскания. Сейчас идет достаточно жесткая, принципиальная оценка работы руководителей ГБУ "Жилищник", районных управ, префектур», — заявил заместитель мэра.

Напомним, сегодня утром стало известно, что в аэропортах Москвы были задержаны или отменены около 35 авиарейсов. Ранее Бирюков объяснял, что существуют нормативы уборки снега, согласно которым 10 сантиметров осадков убираются за три дня, на каждые дополнительные пять сантиметров добавляется еще день.