«Ласточка» протаранила пассажирский автобус под Лугой

Автобус Golden Dragon с 29 пассажирами, из которых большинство (21 человек) составляли дети, попал в аварию в Лужском районе Ленинградской области, на автодороге Р23 Санкт-Петербург — Псков, по пути к горнолыжному курорту Пухтолова Гора, сообщает «Фонтанка».

ДТП произошло около 11:30 на железнодорожном переезде в поселке Рощино, когда автобус переезжал пути на зеленый сигнал семафора. Рассказ водителя о том, что на момент въезда автобуса на переезд горел зеленый свет, подтверждается показаниями свидетелей и записями камер видеонаблюдения. Несмотря на это, транспортное средство неожиданно для водителя оказалось заблокировано опустившимся шлагбаумом.

Как выяснилось, в это время к переезду и застрявшему на нем автобусу приближался железнодорожный экспресс «Ласточка». К счастью, водитель успел открыть двери и высадить пассажиров до того, как поезд врезался в автобус. Сам он получил травмы и находится в больнице в тяжелом состоянии, уточнили в ГУП «Пассажиравтотранс».

«По данным УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, скоростной поезд ехал из Петербурга в Выборг. Сначала состав наехал на автобус, от удара последний наехал на водителя и на будку дежурного по переезду», — говорится в сообщении «Фонтанки».

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту аварии, устанавливая обстоятельства, которые привели к блокировке автобуса на переезде.