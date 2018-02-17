Британская скелетонистка Ярнольд завоевала золото ОИ-2018

Золотую медаль южнокорейских Олимпийских игр по скелетону среди женщин завоевала спортсменка из Великобритании Элизабет Ярнольд, показав по итогам четырех попыток лучшее время — 3 минуты 27,28 секунды, передает Reuters.

Серебряную медаль получила немецкая скелетонистка Жаклин Леллинг, отставшая от лидера на 0,45 секунды. Олимпийская бронза досталась британке Лоре Дис, которая не догнала свою соотечественницу на 0,62 секунды.

Россиянки за эти награды не соревновались: ни одну из скелетонисток российской олимпийской сборной не пригласили к участию в зимних Олимпийских играх 2018 года — такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК).