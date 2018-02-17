Захарова назвала «абсурдом» обвинение США в адрес 13 россиян

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала «абсурдом» обвинения, выдвинутые министерством юстиции США в адрес 13 россиян — во вмешательстве в выборы американского президента.

«Их, оказывается, было 13, по мнению Минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий?.. Абсурд? Да. Но это современная американская политическая реальность», — написала Захарова в своем аккаунте Facebook.

Представитель МИД РФ обратила особое внимание на символичное количество подозреваемых — 13, несчастливое число. «Видимо, с остальными цифрами нет плохих ассоциаций, а в данном случае на них вся надежда», — сыронизировала Мария Захарова.

Тон ее комментария связан с тем, что ранее американская сторона обвиняла во вмешательстве в избирательный процесс «десятки человек» из России — и именно так говорится в последнем заявлении минюста США.

Среди обвиняемых — российский бизнесмен Евгений Пригожин. «Американцы очень впечатлительные люди, они видят то, что хотят видеть. С большим уважением отношусь к ним. Я совсем не расстроен, что оказался в этом списке. Если они хотят видеть дьявола — пусть видят», — прокомментировал он заявление министерства юстиции в интервью РИА Новости.

Минюст США связывает выдвинутые им обвинения с деятельностью «Агентства интернет-исследований», которое в СМИ называют «фабрикой троллей». Американская сторона считает, что это агентство размещало в социальных сетях публикации политического характера из аккаунтов, зарегистрированных якобы на граждан США.

Сами представители соцсетей, включая Twitter, утверждают, что эти публикации видели миллионы американцев, и таким образом производилось воздействие на общественное мнение перед выборами.