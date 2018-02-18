В Киеве снова подожгли здание Россотрудничества

Украинские националисты опять совершили нападение на здание Россотрудничества в Киеве. Об этом сообщает «Страна.ua».

Радикалы забросали здание камнями, разбив множество окон. Они также начали бросать камни в здания двух банковских отделений на улице Сагайдачного.

Стоит отметить, что ранее постпред представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич предупредил о намерении членов неонацистской группировки «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА, запрещена в РФ) вновь поджечь здание Россотрудничества.