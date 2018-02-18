18 февраля 2018, 11:33
Aseman Airlines подтвердила крушение своего самолета в Иране
Авиакомпания Aseman Airlines официально подтвердила крушение самолета ATR 72-500 в Иране. Об этом сообщает Press TV.
Рейс упал в районе гор в заповеднике Дена. По последним данным, на его борту находились 66 человек.
При этом несколько человек при крушении могли спастись, уточняет Press TV.
Как рассказали очевидцы, самолет пытался совершить аварийную посадку в районе местных ферм.
ATR 72-500 пропал с радаров через 50 минут после взлета, передает IRNA. Он совершил вылет в 8:25 мск.
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