Aseman Airlines подтвердила крушение своего самолета в Иране

Авиакомпания Aseman Airlines официально подтвердила крушение самолета ATR 72-500 в Иране. Об этом сообщает Press TV.

Рейс упал в районе гор в заповеднике Дена. По последним данным, на его борту находились 66 человек.

При этом несколько человек при крушении могли спастись, уточняет Press TV.

Как рассказали очевидцы, самолет пытался совершить аварийную посадку в районе местных ферм.

ATR 72-500 пропал с радаров через 50 минут после взлета, передает IRNA. Он совершил вылет в 8:25 мск.