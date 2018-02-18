18 февраля 2018, 11:54
Авиакомпания озвучила причину крушения самолета в Иране
Представитель Aseman Airlines заявил, что предварительно причиной крушения самолета авиакомпании могли стать атмосферные условия. Об этом сообщает Tasnim.
По его словам, авиакатастрофа произошла в 22 км от Ясуджа, куда направлялся самолет.
Кроме того, в авиакомпании заявили о гибели всех людей, находившихся на его борту, уточняет Tasnim.
«К сожалению, все пассажиры и экипаж этого рейса погибли», — заявил представитель компании. Он пояснил, что на борту самолета находились 60 пассажиров, две стюардессы, два охранника, а также пилот и помощник пилота.
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