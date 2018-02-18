Авиакомпания озвучила причину крушения самолета в Иране

Представитель Aseman Airlines заявил, что предварительно причиной крушения самолета авиакомпании могли стать атмосферные условия. Об этом сообщает Tasnim.

По его словам, авиакатастрофа произошла в 22 км от Ясуджа, куда направлялся самолет.

Кроме того, в авиакомпании заявили о гибели всех людей, находившихся на его борту, уточняет Tasnim.

«К сожалению, все пассажиры и экипаж этого рейса погибли», — заявил представитель компании. Он пояснил, что на борту самолета находились 60 пассажиров, две стюардессы, два охранника, а также пилот и помощник пилота.