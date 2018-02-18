В Дагестане при стрельбе у храма погибли четверо

В дагестанском Кизляре неизвестный открыл стрельбу по толпе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

«Неизвестный мужчина открыл стрельбу по людям, по предварительным данным, четыре человека погибли, еще четверо пострадали», — отметил он.

Нападавший был ликвидирован.

Стрельба произошла во время празднования Масленицы.

Как рассказал РБК настоятель храма Георгия Победоносца, у которого произошла стрельба, отец Павел, были убиты четыре прихожанина храма. «Сегодня около 16 часов, у нас было закончено богослужение, люди стали выходить. Неизвестный человек с бородой бежал к храму с криками "Аллаху акбар!" и смертельно ранил 4, ранил еще 3 людей, а также 2 сотрудников полиции. Когда мы услышали выстрелы, мы быстро закрыли двери, чтобы он не зашел внутрь. У него было ружье и нож. Его ликвидировали приехавшие сотрудники полиции, предварительно окружив. Сейчас его личность устанавливают», — рассказал он.

По словам источника «Интерфакса», все погибшие были женщинами.