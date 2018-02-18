Трамп объяснил ошибки ФБР при стрельбе во Флориде увлеченностью «российским делом»

Президент США Дональд Трамп объяснил действия ФБР при стрельбе в средней школе во Флориде, где были убиты 17 человек, увлеченностью спецслужбы расследованием связей его команды с Россией во время выборов 2016 года. Об этом он написал в своем твиттере.

«Очень грустно, что ФБР упустило все многочисленные сигналы, которые посылал стрелок из школы во Флориде. Это неприемлемо. Они тратят слишком много времени на то, чтобы доказать сговор России со штабом Трампа — нет никакого сговора. Вернитесь к основам и заставьте нас гордиться!» — считает Трамп.

Отметим, стрельба произошла 15 февраля в городе Паркленд на юге Флориды. 19-летний Николас Круз после отчисления проник в здание средней школы Marjory Stoneman Douglas, спровоцировал панику и открыл стрельбу.