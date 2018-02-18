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18 февраля 2018, 18:55
Дагестан стрельба

В Кизляре число жертв стрельбы у храма выросло до пяти

Операция в Дагестане
Операция в Дагестане
НАК

В Кизляре число погибших в результате стрельбы около храма выросло до пяти. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как уточнил минздрав Дагестана, еще одна женщина умерла на операционном столе. Согласно более ранним сведениям, одна из пострадавших получила серьезное ранение в область грудной клетки, ей делают операцию.

Состояние еще двоих человек является крайне тяжелым.

По данным МВД, пострадали полицейский и сотрудник Нацгвардии.

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