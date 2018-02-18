Экс-агент ЦРУ рассказал о вмешательстве спецслужб США в выборы по всему миру

Бывший сотрудник ЦРУ Стивен Холл и эксперт по работе спецслужбы Лок Джонсон рассказали о вмешательстве американских спецслужб в политические процессы других стран в течение нескольких десятков лет. Это происходило с момента создания Центрального разведывательного управления, пишет The New York Times.

Холл в течение 30 лет возглавлял в ЦРУ «российские операции».Он отправился в отставку в 2015 году. «Если офицера разведки спросить, нарушают ли русские правила или делают что-то необычное, то он ответит – вовсе нет», – отметил он.

Между тем Джонсон, который в 1970-х годах занимался в Конгрессе расследованиями деятельности ЦРУ, расценил возможное вмешательство России в выборы в США как онлайн-версию операций американских спецслужб. По его словам, спецслужбы США в своих целях использовали плакаты, листовки, почтовые рассылки, баннеры, ложные публикации в зарубежных СМИ и «чемоданы с деньгами».

Оба эксперта утверждают, что американцы вмешиваются в выборы для того, чтобы продвигать демократию, а русские при вмешательстве пытаются подавить демократию.