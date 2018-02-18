Hyperloop разработает сверхскоростной поезд для Индии

Компания Virgin Hyperloop One, в которую инвестируют миллиардеры Ричард Брэнсон и Зиявудин Магомедов, разработает проект сверхскоростного поезда между индийскими городами Пуна и Мумбаи. Об этом пишет РБК.

Такое соглашение подписано 18 февраля между VHO и Управлением развития городского округа Пуна в Мумбаи на инвестиционном форуме Magneric Maharashtra. Проект разработают в течение полугода. VHO сможет также подать заявку на непосредственное строительство трассы, завершить которое планируется к 2025 году. Стоимость проектировки — 5 млн долларов, стоимость строительства первого 10-километрового участка оценивается в 300 млн.

Данная договоренность после тестирования сверхскоростного поезда была достигнута на встрече премьер-министра Индии Нарендра Моди и российского президента Владимира Путина на ПМЭФ-2017.