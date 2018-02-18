Митрополит Иларион заявил о способности церкви избавлять людей от гомосексуальности

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион считает церковь способной «избавить» людей от гомосексуальности. Его слова приводит «Интерфакс».

«Пастырский опыт работы с людьми, имеющими гомосексуальную ориентацию, показывает, что в очень многих случаях человек может либо полностью избавиться от этого, либо так построить свою жизнь, чтобы это не мешало ему быть полноценным семьянином», — отметил митрополит.

Кроме того, Иларион высказался против усыновления детей однополыми парами, а легализацию однополых браков назвал «большой ошибкой».