Стрелка из Кизляра назвали членом «спящей ячейки» террористов

Стрельбу в дагестанском Кизляре открыл 22-летний житель села Кидеро Цунтинского района Халил Халилов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правительстве республики и источник в федеральном МВД.

По их данным, стрельба велась из охотничьего ружья. Источники рассказали, что Халилов в прошлом году примкнул к «Исламскому государству» (организация запрещена в РФ) и входил в так называемую «спящую ячейку».

«Расстрел был приурочен к христианскому празднику. В доме родителей в селе Кидеро проходят обыски, также оперативники проверяют связи Халилова», — заявили в полиции.

Также стало известно, что мужчина не состоял в списках уже известных участников радикальных организаций и не был в базе данных спецслужб как участник незаконных вооруженных формирований.