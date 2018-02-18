18 февраля 2018, 20:50
Появилось видео нападения на храм в Кизляре
На видео попал момент нападения на прихожан православного храма в Кизляре. При стрельбе погибли пять человек. Видео опубликовано в твиттере Пятого канала.
Стрельба в Кизляре.— Пятый канал Новости (@5tv) 18 февраля 2018 г.
Видео с камеры видеонаблюдения: pic.twitter.com/EOl92d1Yny
Стрельба у церкви в Кизляре попала на видео:https://t.co/virzQQzgzS#Кизляр #Дагестан pic.twitter.com/yzWzLYlDwt— Пятый канал Новости (@5tv) 18 февраля 2018 г.
Стали известны личности погибших в результате стрельбы у православного храма. Жертвами преступника стали врач-кардиолог Людмила Леуткина и председатель совета ветеранов Вера Моргунова.https://t.co/PI7jMNoe2U#Кизляр #Стрельба pic.twitter.com/UP0nx8Xc9O— Пятый канал Новости (@5tv) 18 февраля 2018 г.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое