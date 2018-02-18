Появилось видео нападения на храм в Кизляре

На видео попал момент нападения на прихожан православного храма в Кизляре. При стрельбе погибли пять человек. Видео опубликовано в твиттере Пятого канала.

Стрельба в Кизляре.

Видео с камеры видеонаблюдения: pic.twitter.com/EOl92d1Yny — Пятый канал Новости (@5tv) 18 февраля 2018 г.