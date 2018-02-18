Призер ОИ в Пхенчхане из России заподозрен в допинге

В допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого нашли следы мельдония. Об этом сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Ранее Крушельницкий завоевал на Олимпиаде в Пхенчхане бронзовую медаль в паре с Анастасией Брызгаловой.

19 февраля вскроют вторую допинг-пробу Крушельницкого.

Пока официально эта информация не подтверждена. Сам спортсмен заявил РИА Новости: «Я не в курсе всего этого». Его тренер Дмитрий Мельников также сообщил, что не в курсе происходящего.

«Александр закончил прием мельдония еще в 2016 году, когда препарат был запрещен. С тех пор никогда не принимал. Потом он проходил допинг-контроль на чемпионатах мира 2016 и 2017 годов, и никаких проблем не было никогда. Надеюсь, это какая-то ошибка», — сказал Мельников в комментарии «Спорт-Экспрессу».

Между тем глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев сообщил ТАСС, что сейчас спортивные чиновники разбираются в ситуации. «Нас, мягко говоря, удивила эта информация. Разговаривал с Александром, он мне еще раз подтвердил, что ничего не принимал. Я уверен в своих спортсменах и докторах», — пояснил Свищев.