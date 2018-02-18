Мемория. Евгений Кафельников

18 февраля 1974 года родился Евгений Кафельников, самый титулованный российский теннисист.

Личное дело

Евгений Александрович Кафельников (44 года) родился в Сочи. В теннис начал играть в пять лет. Сначала тренировался в группе известного сочинского мастера Валерия Песчанко. Через несколько месяцев, когда стало понятно, что у мальчика есть чувство мяча, перешел к Валерию Шишкину, под началом которого провел 12 лет. Этот тренер стал первым, вошедшим в Зал российской теннисной славы.

Отец Евгения, волейболист местного «Динамо» Александр Кафельников поддерживал занятия сына.

«Я благодарен отцу, — говорил спортсмен, — что он через силу заставил меня заниматься теннисом. Был период в моей жизни в 14-15 лет, когда мне не хотелось заниматься. Меня из-под палки заставлял отец, [говоривший], что надо тренироваться, ехать на соревнования. А мне как подростку, у которого на уме только улица, [хотелось] погулять с ровесниками, залезть на инжировое дерево или на черешню».

Способности у теннисиста проявились рано, в развитии он заметно опережал сверстников.

Валерий Шишкин вспоминал: «В 1981 году он выступал в Москве на смотре-конкурсе юных теннисистов 1972 года рождения, хотя сам он 1974-го. И обошел таких ребят как Саргсян, Огородов, Борисов. Мой ученик Сергей Пономарев тогда занял первое место, а он — шестое. А на следующий год поехал в Одессу, и там в турнире по 1971 году рождения уже играл в полуфинале. И в 1986 году на международном турнире в Ташкенте среди ребят на три года старше он тоже был в полуфинале. То есть он постоянно шел на три года впереди».

В 1991 году 17-летний Кафельников переехал в Москву, где стал тренироваться у Анатолия Лепешина. Тренер также нашел первых спонсоров, готовых вложиться в Кафельникова.

«Мне нужно было просто выбирать: либо я остаюсь дома, в своем родном городе Сочи, непонятно чем занимаюсь. Либо я жертвую всем, что у меня есть, переезжаю в Москву и занимаюсь любимым делом профессионально и отдаюсь ему по полной», — рассказывал о переезде спортсмен.

Самые громкие победы того периода — чемпионство в Открытом чемпионате Франции по теннису («Ролан Гаррос») в одиночном (1996) и парном разрядах (с Даниэлем Вацеком, 1996 и 1997). Чемпионство US Open в парном разряде (с Даниэлем Вацеком, 1997) и Australian Open в одиночном разряде (1999).

Помимо этого в 1990-х Кафельников дважды выходил в финал крупнейших международных командных соревнований в мужском теннисе — Кубка Дэвиса — в составе сборной России (1994, 1995). В 1997—2001 годах пять раз подряд побеждал на Кубке Кремля.

С конца 1998 года Кафельников тренировался у американца Ларри Стефански.

В 2000 году перешел к Сергею Пономареву (ученику Шишкина и Лепешина).

В том же году вышел в финал Australian Open и завоевал золото Олимпийских игр в Сиднее в одиночном разряде.

В 2002 году в составе сборной России (вместе с Маратом Сафиным, Михаилом Южным и Андреем Столяровым) стал обладателем Кубка Дэвиса. Также стал чемпионом «Ролан Гаррос» в парном разряде (с Паулем Хархёйсом, 2002), год спустя вышел в финал этого турнира (с тем же партнером).

В 2003 году 29-летний теннисист, отыграв на нескольких турнирах, завершил карьеру.

С 2009 года спортсмен участвует в теннисных турнирах ветеранов.

В 2016 году Кафельников был переизбран на четыре года вице-президентом Федерации тенниса России. Рассказывал, что участвует в переговорах с крупными спонсорами.

Чем знаменит

Легенда российского тенниса, олимпийский чемпион 2000 года в одиночном разряде (был первым россиянином, получившим эту награду).

Чемпион US Open в парном разряде (с Даниэлем Вацеком, 1997) и Australian Open в одиночном разряде (1999).

Четырехкратный победитель «Ролан Гаррос» (в 1996 году в одиночном разряде и в паре с Даниэлем Вацеком; в 1997 году в паре с Вацеком; в 2002 году в паре с Паулем Хархёйсом).

Часто Кафельникова называют самым титулованным российским теннисистом.

«Универсальный игрок, ровно и уверенно выступающий на любых покрытиях. Обладает врожденным чувством мяча, совершенной техникой, завидной реакцией. Отличается разнообразием и мощностью ударов, отличным видением игры, умением безошибочно прогнозировать действия соперника на площадке, отменными волевыми качествами», —хвалила Кафельникова в зените его карьеры энциклопедия «Российский теннис».

О чем надо знать

После завершения спортивной карьеры Кафельников занялся бизнесом — купил в Москве здания под офисы и стал их сдавать. С началом экономического кризиса в 2014 году заработки бывшего спортсмена, по его собственным словам, сократились на треть. Вскоре изменилось и его отношение к руководству страны.

«Я был пропутинский до мозга костей», — рассказывал он Юрию Дудю. Добавив, что «тумблер переключился» осенью 2014 года, «когда курс рубля начало штормить, когда доходило до 100 рублей за доллар. Понимаешь, что из людей делают идиотов. Мне не хочется быть одним из идиотов».

Кафельников стал симпатизировать оппозиционеру Алексею Навальному.

Прямая речь

О частном самолете (Sports.ru, май 2017): «Мне просто нужен был комфорт. И свое время я оценивал очень дорого — каждая минута была мне дорога. В 1998 году у меня родилась дочь — очень хотелось проводить с ней время. Чтобы доехать с одного турнира на другой, я тратил целый день. Хотя если не дай Бог я где-то проиграл — в Праге, Роттердаме, Марселе — мог позвонить и сказать: "Прилетите за мной?" Приезжал в гостиницу, собирал вещи — и через пару часов уже был дома. Только такие соображения».

О развитии страны (там же): «Не нравится, что против нас объединился весь мир. Я понимаю, что проблема в нас. Что не они все такие плохие и ополчились на нас. Нам по большому счету все хотят помогать. Россия — очень богатая страна с природными ресурсами, я уверен, что в нас нуждаются. Но учитывая, как мы себя ведем — я имею в виду и ситуацию с допингом, например, — должно пройти много времени, чтобы мы обрели ту уверенность, которая была у нас раньше».

О Майдане на Украине (там же):

— …Я был плотно в фейсбуке, но потом удалился. Там было много друзей с Украины, в 2014 году у меня была противоположная им точка зрения, я не хотел портить отношения с друзьями — и удалился.

— Противоположная — вы были против Майдана?

— Да, я был убежден: власть насильственным путем свергать нельзя. Но потом понимаешь: почему люди повели себя так? И ты начинаешь их не осуждать, а понимать. Может, они были правы? Может, всему есть предел? Надеюсь, у нас такого не будет.

О президенте страны (твиттер теннисиста): «Функцию президента может выполнять любой! И ты, и я, и Вася Пупкин. Тут не нужно быть Эйнштейном».

О нереализованных мечтах («Чемпионат», декабрь 2017): «Чтобы мой племянник добился таких же результатов в теннисе, а может и больших, как и я. Сейчас ему семь лет. Я его вижу тем, с кем я бы хотел работать как тренер. Только ему я смогу уделять личное время через пару лет, когда он окрепнет. Займусь им лично. Это к тому, где бы я мог себя еще реализовать».

5 фактов о Евгении Кафельникове

Болеет за столичный ФК «Спартак» и хоккейную команду ЦСКА. При этом сам всегда состоял в спортивном обществе «Динамо».

В 1998—2001 годах Кафельников был женат на Марии Тишковой. В браке родилась дочь Алеся Кафельникова, некоторое время она работала ведущей на ТВ, затем стала моделью.

В 24 года спортсмен приобрел самолет Cessna Citation X за 17 млн евро. Тогда он жил в Германии, откуда «было очень удобно путешествовать». «Я жил в Карлсруэ, самолет стоял в Баден-Бадене, это 50 км. Вместо того, чтобы приезжать за 2,5 часа и проходить паспортный контроль и таможню, я приезжал за 10 минут до вылета, бросал вещи в самолет и летел. Поэтому самолет был не роскошью, а средством, которое экономило время», — рассказывал теннисист. Когда нужда в самолете отпала, Кафельников продал его за 17,5 млн евро.

В 2003 году закончившему карьеру теннисисту предлагали стать депутатом Госдумы от «Единой России». Он отказался.

После завершения карьеры серьезно увлекся гольфом и покером. В 2011 году стал победителем чемпионата России по гольфу.

Материалы о Евгении Кафельникове:

Биографическая справка в Википедии

Статья на сайте «Узнай все»

Биография на 24СМИ

Заметка на сайте Biograph.ru

Интервью Кафельникова Sports.ru