18 февраля 2018, 15:38
Украина обошла РФ в неофициальном медальном зачете ОИ
Россия занимает 20-е место в неофициальном зачете Олимпийских игр по итогам девятого медального дня.
Сейчас олимпийские атлеты из России имеют серебряную медаль российской лыжной команды, а также бронзу фристайлиста Ильи Бурова. Всего на счету россиян - три серебра и восемь бронзовых наград.
Между тем украинский фристайлист Александр Абраменко принес своей стране первую медаль Олимпиады - золото, и теперь Украина делит с Польшей 17-18 места.
Лидер - Норвегия, в активе которой сегодня две золотых награды (9-9-8). Германия опустилась на второе место (9-5-4).
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое