Украина обошла РФ в неофициальном медальном зачете ОИ

Россия занимает 20-е место в неофициальном зачете Олимпийских игр по итогам девятого медального дня.

Сейчас олимпийские атлеты из России имеют серебряную медаль российской лыжной команды, а также бронзу фристайлиста Ильи Бурова. Всего на счету россиян - три серебра и восемь бронзовых наград.

Между тем украинский фристайлист Александр Абраменко принес своей стране первую медаль Олимпиады - золото, и теперь Украина делит с Польшей 17-18 места.

Лидер - Норвегия, в активе которой сегодня две золотых награды (9-9-8). Германия опустилась на второе место (9-5-4).