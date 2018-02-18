SpaceX перенесла запуск ракеты со спутниками для раздачи Wi-Fi

Американская частная компания SpaceX опять отложила запуск ракеты Falcon 9. Она должна вывести на орбиту тестовые спутники для раздачи интернета Microsat 2a и Microsat 2b и испанский спутник PAZ для радиолокационного наблюдения.

В твиттере компании уточняется, что ракета стартует 21 февраля.

Пуск должен был состояться 17 февраля, потом его перенесли на 18 февраля, так как проверка систем перед запуском заняла больше времени. И теперь специалистам на военно-воздушной базе Ванденберг, откуда стартует Falcon 9, понадобилось дополнительное время для финальных проверок. При этом, как сообщили в компании, сама ракета и ее груз находятся в порядке.

Отметим, что спутники Microsat 2a и Microsat 2b являются частью проекта в космосе,в рамках которого планируется разместить несколько тысяч спутников для раздачи интернета по всей поверхности Земли.