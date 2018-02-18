Трамп рассказал о превращении США в посмешище в глазах Москвы

Президент Дональд Трамп назвал причинами раздора во властных кругах США расследование против его команды по обвинению в сговоре с Россией, которое породило вражду между партиями. Об этом он написал в твиттере.

Трамп считает, что, даже если Россия хотела добиться этого, результаты превзошли самые смелые ожидания Москвы.

«Если целью России было создать разногласия, раскол и хаос в США, все эти слушания в комитетах, расследования и межпартийная вражда позволили им преуспеть свыше самых смелых ожиданий. Они просто умирают со смеха в Москве. Америка, становись умнее!» — отметил он.