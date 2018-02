Трамп рассказал о превращении США в посмешище в глазах Москвы

Президент Дональд Трамп назвал причинами раздора во властных кругах США расследование против его команды по обвинению в сговоре с Россией, которое породило вражду между партиями. Об этом он написал в твиттере.

Трамп считает, что, даже если Россия хотела добиться этого, результаты превзошли самые смелые ожидания Москвы.

«Если целью России было создать разногласия, раскол и хаос в США, все эти слушания в комитетах, расследования и межпартийная вражда позволили им преуспеть свыше самых смелых ожиданий. Они просто умирают со смеха в Москве. Америка, становись умнее!» — отметил он.

If it was the GOAL of Russia to create discord, disruption and chaos within the U.S. then, with all of the Committee Hearings, Investigations and Party hatred, they have succeeded beyond their wildest dreams. They are laughing their asses off in Moscow. Get smart America!