Тренер сборной США по хоккею не пожал руку наставнику россиян

Главный тренер сборной США по хоккею Тони Гранато отказался от рукопожатия с наставником сборной России Олегом Знарком после завершения матча на Олимпиаде. Об этом сообщает Inside The Games.

В частности, наставник американцев выразил недовольство тем, что Знарок в концовке игры выпустил сильнейших хоккеистов для реализации большинства.

«Мне это не понравилось, ведь они вели 4:0», — отметил Гранато.

Россияне выиграли матч со счетом 4:0.