В Ватикане возобновилась работа комиссии по защите детей от педофилов

Ватикан запустил работу папской комиссии по защите несовершеннолетних. Она занимается предотвращением преступлений сексуального характера против детей.

В комиссию по решению Папы римского Франциска назначены девять новых членов, и еще семь человек из предыдущего состава сохранили свои посты. При этом во главе комиссии остался бостонский кардинал Шон ОʼМэлли.

В комиссию вошли жертвы сексуального насилия со стороны священников католической церкви.

В сообщении на сайте Ватикана говорится, что она займется сбором показаний людей, которые подверглись насилию.