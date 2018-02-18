18 февраля 2018, 10:56
В Ватикане возобновилась работа комиссии по защите детей от педофилов
Ватикан запустил работу папской комиссии по защите несовершеннолетних. Она занимается предотвращением преступлений сексуального характера против детей.
В комиссию по решению Папы римского Франциска назначены девять новых членов, и еще семь человек из предыдущего состава сохранили свои посты. При этом во главе комиссии остался бостонский кардинал Шон ОʼМэлли.
В комиссию вошли жертвы сексуального насилия со стороны священников католической церкви.
В сообщении на сайте Ватикана говорится, что она займется сбором показаний людей, которые подверглись насилию.
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