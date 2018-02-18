Покупателей политической рекламы проверят почтовыми открытками в Facebook

Facebook намерен проверить размещающие политическую рекламу в соцсети лица и организации с помощью традиционных почтовых открыток со специальным кодом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на директора Facebook по глобальной политике Кейти Харбат.

Администрация соцсети будет отправлять пользователям открытку с кодом по почте, если они начнут упоминать в своих рекламных объявлениях имя кандидата на государственные должности в США. Указанный в открытке код позволит подтвердить личность пользователя и доказать, что он находится в США.

Стоит отметить, что, согласно законодательству, иностранным гражданам запрещено жертвовать средства или предоставлять что-то ценное участникам местных или федеральных избирательных кампаний, и, как пояснила Харбат, рассылка открыток поможет предотвратить ситуацию, в которой россияне покупали рекламу в Facebook, выдавая себя за кого-то другого.