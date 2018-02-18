Глава центробанка Латвии задержан антикоррупционным бюро

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией задержало президента Банка Латвии Илмара Римшевича в рамкха расследования дела о коррупции. Об этом заявил премьер-министр республики Марис Кучинскис, передает Reuters.

«В настоящий момент ни я, ни любое другое должностное лицо не имеют никаких оснований вмешиваться в работу БПБК. Учреждение работает профессионально и точно. Как только руководство БПБК сочтет возможным предоставить обществу информацию о ходе расследования, оно немедленно это сделает. Правительство полностью доверяет бюро и готово предоставить ему всю необходимую поддержку, не допуская никакого влияния на работу БПБК», – отметил Кучинскис, передает «Интерфакс».

В связи с произошедшим 19 февраля состоится чрезвычайное заседание правительства. Как подчеркнул Кучинскис, «нет никаких признаков угрозы финансовой системе Латвии».

Между тем в БПБК, латвийском центробанке и Европейском Центробанке не стали комментировать ситуацию, сообщает Associated Press.