США объяснили заход своего эсминца в Черное море

Шестой флот ВМС США заявил, что американский ракетный эсминец Ross, который ранее разбомбил аэродром Шайрат в Сирии, вошел в Черное море 16 февраля.

Как заявили в ВМС, корабль проведет операции по обеспечению безопасности на море и «повышения стабильности» в регионе.

«Мы привержены созданию прочных связей в черноморском регионе, что критически важно для мира и стабильности. Наше присутствие здесь поддержит уверенность и заверит союзников в нашей приверженности безопасности в регионе», — отметил командир корабля Брайан Галло.