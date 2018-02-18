На месте крушения Ан-148 завершилась поисковая операция

В Подмосковье завершилась поисковая часть операции на месте авиакатастрофы Ан-148. Об этом заявил представитель оперативного штаба на месте падения самолета, передает РИА Новости.

«Операция на месте крушения самолета завершена, подразделения выводятся в пункты постоянной дислокации», — отметил он.

По словам члена штаба, всего с момента начала операции на месте падения найдено около пяти тысяч обломков самолета, которые направили на изучение.