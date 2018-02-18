После стрельбы в Кизляре возбуждено два дела

В Кизляре после стрельбы у храма возбуждены уголовные дела об убийстве и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления СК по региону.

«По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 (убийство) и статье 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)», — отметили в ведомстве.

Как заявили в СК по региону, стрельбу открыл 22-летний местный житель.

Его супруга уже задержана, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

«Женщина, которая, по предварительной информации, является супругой бандита, стрелявшего в людей в Кизляре, и которая в начале акта была со своим мужем, задержана сотрудниками правоохранительных органов», — отметил источник. Женщина не стреляла, но попыталась скрыться в начале нападения.