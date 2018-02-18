СМИ сообщили о договоренности между Керимовым и Ананьевыми о продаже «Возрождения»

Сенатор Сулейман Керимов договорился о приобретении банка «Возрождение» с его владельцами в лице братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Эту информацию агентству подтвердили три источника, знакомые с ходом сделки.

Стоит отметить, что ранее Центробанк потребовал от Алексея и Дмитрия Ананьевых продать контрольный пакет акций в банке «Возрождение» до середины февраля.