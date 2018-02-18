18 февраля 2018, 16:39
СМИ сообщили о договоренности между Керимовым и Ананьевыми о продаже «Возрождения»
Сенатор Сулейман Керимов договорился о приобретении банка «Возрождение» с его владельцами в лице братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Эту информацию агентству подтвердили три источника, знакомые с ходом сделки.
Стоит отметить, что ранее Центробанк потребовал от Алексея и Дмитрия Ананьевых продать контрольный пакет акций в банке «Возрождение» до середины февраля.
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