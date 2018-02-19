Россия осталась на 20-м месте медального зачета Олимпиады

Олимпийская команда России по итогам соревнований, состоявшихся 19 февраля, сохранила за собой 20-е место медального зачета Игр-2018 в Пхенчхане, пишет «Интерфакс».

Первенство в медальном зачете удерживает Норвегия, собравшая 11 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых медалей. Второе место занимает Германия (10, 6, 4), на третье поднялась Канада (6, 5, 6).

19 февраля были разыграны три комплекта наград, которые российские спортсмены завоевать не смогли. Наша сборная пока выиграла три серебряных и восемь бронзовых медалей.