Российский наемник рассказал о 50 погибших в Сирии

В результате удара международной коалиции по провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля погибли 50 человек. Об это сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в компании «Вагнер».

По словам собеседника издания, погибшие являются гражданами России и Украины.

Изначально сообщалось о 23 погибших, однако затем стало известно, что в результате удара погибли 50 бойцов и 70 были ранены.

Напомним, 7 февраля международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по отрядам, сражавшихся на стороне сирийского правительства и наступавшим на позиции «Сирийских демократических сил» - партнеров коалиции в борьбе с запрещенной в России группировкой ИГ - в районе города Дейр-эз-Зор.

По неофициальным данным, cреди погибших в результате удара были наемники из российской ЧВК «Вагнер». Ранее сообщалось, что в ходе атаки американской коалиции на колонну ЧВК Вагнера погибли 334 бойца российской частной военной компании.